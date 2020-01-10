Köpek, kediye annelik yaptı

"Ben hep hip hop'tım"

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- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köpeğin kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2'nci Anafartalar Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'nın önünde bulunan çimenlik alanda, sokak köpeği ile kedinin dostluğunu görenler hayrete düştü. Köpeğin, kediyi emzirerek annelik yaptığı o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.



MANİSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:54

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