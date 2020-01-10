Manisa ekonomisi için güçlerini birleştirecekler

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD), Ege Bölgesi ve Manisa ekonomisinin kalkınması ve geliştirilmesi amacıyla Ege Genç İşadamları Federasyonu (EGİFED) tarafından düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

MAGİAD, EGİFED tarafından düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda Ege Bölgesi ve Manisa ekonomisinin kalkınması ve geliştirilmesi için yapılacaklar masaya yatırıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası katılımcılara plaketleri verildi.

Toplantı sonrası konuşan EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, MAGİAD ile güçlerini birleştirdiklerinde bölge ekonomisi için başarılı çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

EGİFED yönetimine Manisa’yı tanıtma fırsatı bulduklarını belirten MAGİAD Başkan Halil Ağırbaşlı “Toplantıda Manisa başta olmak üzere tüm bölgede genç işadamlarımıza rehber olabilecek ne gibi girişimlerde bulunabiliriz konusunu tartıştık. Bundan sonraki süreçte tüm üyelerimizin bir biriyle tanışıp karşılıklı iş potansiyellerini ortaya çıkaracağı birliktelikleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Genç İşadamları Derneği Başkanı Emrah Bilcanlı, Akhisar İşadamları Derneği Başkanı Özkan Kalın, MAGİAD 11. ve 12. dönem başkanı Ömer Özkara ile MAGİAD 13. ve 14. dönem başkanı Ömer Geriter katıldı.

MANİSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:54

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