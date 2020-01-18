Manisa'daki MHP kadroları vefa yemeğinde buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı, ‘Dünden Bugüne, Bugünden Yarına Vefa Yemeği’ düzenledi.

MHP Manisa İl Başkanlığının organize ettiği 'Dünden Bugüne, Bugünden Yarına Vefa Yemeği' Manisa'daki MHP'lileri bir araya getirdi. Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen vefa yemeği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşma yaptı. İl Başkanı Baysal, vefa yemeğine katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletirken, MYK Üyesi Gülay Özcan ise konuşmasında partilileri selamladı. Yemeğin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vefa yemeğinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de söz aldı. Parti teşkilatları ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vefa yemeği adıyla bu güzel birlikteliği dosta ve düşmana en güzel şekilde gösteren İl Başkanımız Ömer Baysal’a ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah, bu güzel birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim kılsın inşallah. Dün Genel Merkezimizde Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’i ziyaret ettik. Türkmen Beyimizin hepinize selamlarını getirdim. Manisa ile ilgili ve teşkilatımızla ilgili güzel dilekleri oldu. Yüce Allah, eksikliğini göstermesin" dedi.

"Hizmetleri en güzel şekilde anlatmalıyız"

Başkan Ergün, "2009 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partimizin kutlu çatısı altında partimizin bayrağını Manisa’da en güzel şekilde dalgalandırmak, bu bayrağı layık olduğu yerde, yani en yüksekte tutmak için hep birlikte canla başla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz vatandaş odaklı proje ve hizmetlerimizle Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışını en güzel şekilde gerek Manisa’mızda, gerek bölgemizde ve gerek de ülkemizin dört bir yanında en güzel şekilde göstermenin gururunu yaşıyorum. Kamuoyu yoklamalarında, güven araştırmalarında, başarı oylamalarında Milliyetçi Hareket Partili bir belediyenin ve belediye başkanının adının sıkça anılması, bizlerin, partimizin her bir kademesinde görev yapan değerli dava arkadaşlarımın ve mesai arkadaşlarımın başarısıdır. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni hizmet dönemimizde de yine ilk günkü aşkla yine ilk günkü şevkle Manisalılara en güzel hizmetleri ulaştırmak için canla başla çalışacağız. Bizler çalışmalarımızı ortaya koyarken, yapılan bu çalışmaların geri dönüşleri de, elbette partimizi temsil eden il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, ülkü ocakları başkanlarımıza ve yönetici arkadaşlarımıza olacaktır. Hep birlikte el ele vererek, hem Manisa’mıza güzel hizmetler vermek, hem de verilen bu hizmetleri halkımıza en güzel şekilde anlatmak durumundayız" diye konuştu.

Başkan Ergün, "Millet yoluna baş koyan, inançları uğruna bedel ödeyen, davasının yaşaması için can veren ve kanını döken tüm dava şehitlerimizin emanetine sahip çıkan herkese bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.Bu kutsal toprakların aziz şehitlerimiz ve kahraman atalarımızdan bizlere miras kaldığı şuur ve bilinciyle mirasımıza ve emanetimize sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bizler yokluklar içinde destanlar yazan bir milletin çocuklarıyız. Miras aldığımız bu toprakların bugünün ve yarınlarının daha huzurlu, mutlu ve güvenle yaşanan vatan parçası olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkomutanımız büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere işaret ettiği Muasır Medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini biliyoruz. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden beklentimiz ailesine, vatanına ve bayrağına sahip çıkmalarıdır. Arkamızda 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyen nesiller bırakırsak bundan onur ve gurur duyarız" dedi.

Osman Öztunç'tan muhteşem konser

MHP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğinin ardından ülkücü hareketin sevilen sanatçılarından Osman Öztunç sahne aldı.Sahneye ‘Mehmedim’ türküsüyle çıkan Öztunç, birbirinden güzel türkü ve şarkılarını yemeğe katılanlar için söyledi. Gecenin finalinde MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Osman Öztunç’a hediye takdiminde bulundu.

Yemeğe, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve CihadTaysi, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'de görevli Daire Başkanları ile 17 ilçeden parti teşkilatları katıldı.

MANİSA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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