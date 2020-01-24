Demirci’ye hafızlık okulu kazandırılıyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Manisa’nın Demirci ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Demirci Şubesi tarafından Hafız Yetiştirme ve 46 yaş kuran kursu (anaokulu) inşaatın çalışmalarına başlandı.

İlçenin Fatih Mahallesinde bulunan kullanılmayan eski cezaevi, Adalet Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına devri gerçekleşti.

Eski cezaevi Demirci Belediyesine bağlı Fen İşleri ekiplerince çevre güvenlik önlemleri alınarak yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının bitirilmesinin ardından yerine bin 350 metrekare büyüklüğünde 2 katlı Hafız Yetiştirme ve 46 yaş kuran kursu (anaokulu) yapılacak. 2 milyon 220 bin lira yatırım bedeli olan kuran kursunun ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak.

Demirci’nin her alan yeni yatırımlar kazandığını aktaran Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, “Fatih Mahallesinde bulunan eski cezaevi Adalet Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına talep üzerine devri yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından eski cezaevi alanına Hafızlık Okulu ve 46 Yaş Kuran Kursu yapılacak. Yatırımın Demirci’ye kazandırılmasına destek veren Demircili hemşerimiz Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner’e teşekkür ediyoruz" dedi.

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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