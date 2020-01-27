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Vali Deniz Akhisar depremindeki son bilançoyu paylaştı Manisa Valisi Ahmet Deniz: "3 ilçesinde 241 ...

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22’de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri paylaştı. Depremden etkilenen 3 ilçede toplam 4 bin 588 binada hasar tespit ön inceleme çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Vali Deniz, 241 ağır hasarlı, 446 da az hasarlı konut ve yapının tespit edildiğini kaydetti.
Manisa İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Deniz, 22 Ocak Çarşamba Günü 22.22’de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Depremin hemen ardından Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı 32 kişilik ekiple yapılan incelemelerde; Akhisar ilçesinde 41, Kırkağaç ilçesinde 6, Saruhanlı ilçesinde 2 mahallenin depremden etkilendiğinin tespit edildiğini kaydeden Vali Deniz, “Akhisar merkezli bir deprem hadisesiyle karşılaştık. Allah’a şükür ciddi bir sıkıntımız olmadı. 4 vatandaşımız hafif yaralı bir şekilde hastaneye intikal etti. Onlar da taburcu edildi. Yoğun bir şekilde tüm birimlerimiz bizim koordinemizle vaziyet ederek ilk anlardan itibaren müdahale edildi. Akhisar merkezli depremimizde ilgili hasar tespit rakamları da şu şekilde; yapılan incelemelerde; Akhisar ilçesinde 2 bin 610 konut yapıda; 130 ağır hasarlı, 222 az hasarlı, Kırkağaç İlçesinde 1815 konut yapıda; 110 ağır hasarlı, 220 az hasarlı, Saruhanlı İlçesinde 163 konut yapıda; 1 ağır hasarlı, 4 az hasarlı, 3 İlçede toplam 241 ağır hasarlı, 446 az hasarlı konut yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 120’nin üzerinde çadır kurulmuştur. Depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiş olup, vatandaşlarımızın barınmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Orada misafir ediyoruz. Şu andan itibaren vatandaşlarımızın geçici barınma kapasitelerini çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan ev kiralamaları yönünde bilgilendirme yapıyoruz. Bir kısmını misafirhanelere alıyoruz. Hızlı bir şekilde konteyner talepleri var onları da değerlendireceğiz” dedi.
Depremle ilgili eğitim faaliyetlerini önemsediklerini kaydeden Vali Deniz, "Eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Duyarlı olmak gerekiyor. Çünkü can kaybı hepimizi üzer. Canın telafisi mümkün değil. Onun dışında devletimizin bütün imkanları seferber ediliyor. Türkiye müdahale açısından, maddi kayıpların telafisi açısından seri ve hızlı bir şekilde hareket ediyor. Onun için biz bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Önce kendi canınızın güvenliği için binalarınızı sağlıklı hale getirelim” diye konuştu.

İldeki yatırımlar
Vali Deniz yaptığı konuşmanın ardından Manisa’daki yatırımlarla ilgili olarak da şunları söyledi: “İlimizde 359 kamu yatırım projesi uygulanmakta. Bunlardan 345’i yatırımcı kuruluş, 14’ünün belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 5 milyar 896 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 163 milyon TL harcama yapılmış, 2019 yılı için bu projelere toplam 971 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle 667 milyon TL ödenek harcanarak 2019 yılı sonu itibariyle harcama oranı yüzde 68.7 olarak gerçekleşmiştir. Bu projelerin 117’sinin tamamlandığı, 152’sinin devam etmekte olduğu, 27’sinin ihale aşamasına getirildiği ve 63 projeye ise henüz başlanmadığı tespit edilmiştir. Başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür."

MANİSA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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