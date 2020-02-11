Manisa FK-Samsunspor maçında 'Süper' teknik adamlar rakip olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa FK-Samsunspor maçında 'Süper' teknik adamlar rakip olacak

DHA

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana şampiyonluk için çekişen Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor'u cumartesi günü karşı karşıya getirecek liderlik maçı, kariyerlerinde daha çok Süper Lig'de görev yapan iki teknik adam Cihat Arslan ve Ertuğrul Sağlam'ın mücadelesine de sahne olacak. Kariyerinde daha önce Medipol Başakşehir'i 1'inci Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Arslan, ligde Akhisarspor'da iki farklı dönemde teknik adamlık yaptı. Cihat Arslan, Süper Lig'de Akhisar'dan geçen sezon ikinci yarıda ayrıldı.

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana şampiyonluk için çekişen Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor'u cumartesi günü karşı karşıya getirecek liderlik maçı, kariyerlerinde daha çok Süper Lig'de görev yapan iki teknik adam Cihat Arslan ve Ertuğrul Sağlam'ın mücadelesine de sahne olacak. Kariyerinde daha önce Medipol Başakşehir'i 1'inci Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıyan Arslan, ligde Akhisarspor'da iki farklı dönemde teknik adamlık yaptı. Cihat Arslan, Süper Lig'de Akhisar'dan geçen sezon ikinci yarıda ayrıldı.
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor, Yılport Samsunspor, Eskişehirspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor gibi ekipleri çalıştıran Ertuğrul Sağlam ise 2010 yılında Bursaspor'u şampiyon yaparak tarihe geçti. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de son olarak geçen sezon Kayserispor'u çalıştırdı. Futbolculuk kariyerlerinde Süper Lig'de birçok kez karşı karşıya gelen, teknik adam olarak ligde karşılıklı maçlara çıkan Arslan ve Sağlam'ın yolları bu kez 2'nci Lig'deki şampiyonluk yarışında kesişecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınordu’ya Murat Germen’den golcü transferi
YEREL HABERLER Altınordu’ya Murat Germen’den golcü transferi
Alkollü şahıs kendini yaktı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs kendini yaktı
Öğrencilerin model uçak projesine bakanlıktan destek
YEREL HABERLER Öğrencilerin model uçak projesine bakanlıktan destek
Akhisarspor - Menemenspor maçının ardından
YEREL HABERLER Akhisarspor - Menemenspor maçının ardından
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 2 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarpor: 2 - Menemenspor: 2
Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
YEREL HABERLER Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Elazığ depremini bilen profesörden İstanbul için 'zaman kalmadı' uyarısı Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür: "Manisa ve yakınlarında öyle çok büyük boyutta deprem üretecek faylar yok" (İstanbul ve Marmara'da beklenen deprem) "Artık fazla zamanımız yok. 30 sene içerisinde zaten olma olasılığından söz edilirken 20 senesi geçti. Son 10 sene, belki artı eksisi bir 5 sene ileriye gidebilir ama İstanbul'da risk daha da fazla demektir"
YEREL HABERLER Elazığ depremini bilen profesörden İstanbul için ...
Manisa Şehir Hastanesi, ambulans helikopterle gelen ilk hastasını kabul etti
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi, ambulans helikopterle gelen ...
Manisa'da temeli kayan binalar için güçlendirme çalışması
YEREL HABERLER Manisa'da temeli kayan binalar için güçlendirme ...
Manisa Şehir Hastanesi heliport alanına ilk ambulans helikopter indi
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi heliport alanına ilk ambulans ...
Okulda rahatsızlanan öğrenci hava ambulansı ile sevk edildi
YEREL HABERLER Okulda rahatsızlanan öğrenci hava ambulansı ile sevk ...
Manisa’daki toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Manisa’daki toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Zor şartlarda süren arama çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Zor şartlarda süren arama çalışmalarına destek
Yunusemre Kent Tiyatrosu çalışmalarına başlıyor
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Tiyatrosu çalışmalarına başlıyor
2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü
YEREL HABERLER 2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü
Salihlili judocular, Denizli’de 5 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Salihlili judocular, Denizli’de 5 altın madalya ...
Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa'da gönüllü itfaiyecilik başvuruları devam ...
Manisa'da güvercin güzellik yarışması
YEREL HABERLER Manisa'da güvercin güzellik yarışması
Manisa'da final gibi maç
YEREL HABERLER Manisa'da final gibi maç
Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler için ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler için ilk ders ...
Sarıgöl’e 'Sigara Bırakma Polikliniği' müjdesi
YEREL HABERLER Sarıgöl’e 'Sigara Bırakma Polikliniği' müjdesi
Elazığlı depremzedeler unutulmadı
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedeler unutulmadı
Manisa’da ‘Yerel Ürün Satış Alanı’ için ilk adım
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Yerel Ürün Satış Alanı’ için ilk adım
Güvercinler birinci olmak için yarıştı Hünkari güvercinler yarıştı, sahipleri kupa kazandı Kafes güzelleri Manisa’da yarıştı
YEREL HABERLER Güvercinler birinci olmak için yarıştı Hünkari ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X