Tarihi kilisede okuma etkinliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarihi St. Jean Kilisesinde Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP 2023) Kapsamında okuma etkinliği yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde MANEP 2023 Kapsamında Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile Alaşehir Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi tarafından okuma etkinliği düzenlendi. Tarihi St. Jean Kilisesi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler bir saat boyunca kitap okudu. Kitap okuma etkinliği sonrası konuşan Aaşehir Kaymakam Abdullah Uçgun, "İlçemizde eğitim kalitesini yükseltmek için Alaşehir Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile Alaşehir Selahattin Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Tarihi St. Jean Kilisesinde organize edilen okuma etkinliğinde öğrenciler ile bir araya gelerek bir saat kitap okuduk. Okumak; iyiye, güzele, doğruya, bilgiye ve hakikate yapılan bir yolculuktur. Manisa Valiliğimizin 2023 vizyonu kapsamında 'Manisa Her Yerde Okuyor' projesini, bizde ilçemizde başarıyla yürütüyoruz. Amacımız, gençlerimizin kendine güvenen, özgüveni yüksek bireyler olmasını temin etmek, hayatta ne yaparlarsa en iyisini yapmalarını, en azından bunu hedeflemelerini sağlamaktır. Birinci dünya ülkeleri ile diğerlerini ayıran en temel göstergelerden biri hiç şüphesiz okumak ve okuduğu üzerine düşünmektir. Bugün burada okuma üzerine dikkatleri çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Kitap okumayı ihmal etmeyin, her zaman başucunuzda bir kitap bulundurun. Bol bol kitap okuyun tavsiyelerinde bulundu Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi St. Jean Kilisesinde Organize edilen Okuma Etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdür V. Şube Müdürü Mehmet Sakal, Belediye Başkan yardımcısı Muammer İbişoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, İlçe okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.