Kampüste kitap takası

Mektebim Koleji Manisa Kampüsünde kitap takası heyecanı yaşandı. Öğrenciler birbirlerine en sevdikleri kitapları hediye ederken hem paylaşmanın önemini kavradı hem de kitapların büyülü dünyasında yolculuğa çıktı.

Mektebim Koleji Manisa Kampüsü farklı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okuma alışkanlığının artırılması amacıyla okulda gerçekleştirilen Kitap Takas Günü etkinliğinde öğrenciler birbirlerine en sevdikleri kitapları hediye etti.

‘Bir kitap getir bir kitap götür, takas zamanı’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklama yapan Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Öğrencilerimizin kitap sevgilerini pekiştirmek, diğer arkadaşlarıyla kitap paylaşımlarını güçlendirmeye yönelik okulumuzda ‘Kitap Takas Günü’ etkinliği düzenledik. Takas kartını alan öğrencilerimiz kitap takasını yapıp heyecanla yeni kitaplarını okumak için sabırsızlandılar. Öğrencilerimiz kitabın büyülü yolcuğuna kendilerini kaptırdı. Heyecanları, sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Bizler bilginin paylaştıkça çoğalacağını biliyoruz ve bunu öğrencilerimize aşılıyoruz. Bilginin ana kaynağı da kitaplardır. Okudukça gelişiriz, geliştikçe büyürüz. Tüm öğrencilerimizde okuma alışkanlığının kazandırılması gayreti içindeyiz.” dedi.

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