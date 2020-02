Yunusemre ve Şehzadeler’de TOKİ kurası tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin başlattığı ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ Projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde inşa edilecek 350 konut için 5 Mayıs’ta, Şehzadeler ilçesinde Sancaklıbozköy Mahallesinde yapılacak olan 400 konut için ise 4 Mayıs’ta kura çekilişinin yapılacağı bildirildi.

Yunusemre’de kura tarihi 5 Mayıs

Yunusemre Belediyesi’nin dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle, 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. Başvuruları 15 Ocak Çarşamba günü sona eren projede hak sahibi belirleme kura tarihi belli oldu. 2 bin 456 kişinin başvurduğu projede kuralar 5 Mayıs Salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonunda çekilecek.



Çekilişler Yunus Emre Millet Çarşısında yapılacak

3. etapta yer alacak bin konut ile birlikte bölgede yaklaşık bin 500 konutun daha yükseleceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak TOKİ ortaklığıyla Akgedik’te hayata geçirdiğimiz toplu konut projemiz hızla büyüyor. Projemizin 1100 konuttan oluşan ilk etabını hak sahiplerimize teslim ettik. Bin 500 konuttan oluşan 2. etabı da önümüzde aylarda teslim edeceğiz. Yine geçtiğimiz aylarda kuraları çekilen bin konut ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında bölgeye 350 konut daha yapılıyor. 2 bin 456 vatandaşımız ev sahibi olmak umuduyla başvurdu. Projenin hak sahipliği belirleme kurasının tarihi de belli oldu. 5 Mayıs Salı günü, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kuralarımızı çekeceğiz. Amacımız maddi imkansızlıklar dolayısıyla ev sahibi olamayan vatandaşlarımızın yuva sahibi olmasına vesile olmak” diye konuştu.



Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 4 Mayıs’ta yaşanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde TOKİ’nin başlattığı 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Şehzadelere yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurasının ise, 4 Mayıs 2020 Pazartesi Günü yapılacağı öğrenildi.

Proje kapsamında Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesindeki 100 dönümlük alana 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacak. Ev sahibi olma hayali kuran Şehzadeler’deki vatandaşlar merakla hak sahipliği kura tarihini beklerken, TOKİ tarafından yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurasının, 4 Mayıs 2020 Pazartesi Günü olarak belirlendiği açıklandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda sosyal konut yapılabilmesi için gerekli şartları oluşturmuş ve TOKİ’ye teslim etmiştik. Altyapısını hazır ettiğimiz için TOKİ’nin başlattığı her yıl 100 bin yeni sosyal konut Projesi kapsamına Şehzadeler ilçemiz de dahil edilmiş ve 400 adet 2+1 şeklinde sosyal konutların yapılacağı açıklanmıştı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız müracaatlarını yaparak hak sahibi olacakları kura tarihini merakla bekliyorlardı. TOKİ, Şehzadeler’de hak sahipliği belirleme kurasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi yapılacağını duyurdu. Şehzadelerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

