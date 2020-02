Manisa’da üç mahallenin kesiştiği noktada yer alan ve her gün yüzlerce kişinin kullandığı yolun kenarında bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğundaki duvar, vatandaşlar için tehlike arz ediyor. 15 yıl önce yıkılan 60 yıllık bir fabrikanın ayakta kalan tek duvarının son yaşanan depremlerle hasar gördüğünü belirten Mahalle Muhtarı Siyami Alak, yetkililerden bir an önce duvarın yıkılmasını istediklerini ifade ederek, “Almanya’da Berlin Duvarı bile yıkıldı, bizim duvar hala yıkılmadı” dedi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Yarhasanlar, Yeni Mahalle ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada yer alan ve yaklaşık 15 yıl önce yıkılan yağ fabrikasından geriye kalan duvar tehlike saçıyor. 1960’lı yıllarda yağ fabrikası olarak kurulan ve maddi sebeplerden dolayı 2003 yılında üretimi durdurulan yağ fabrikasının bir bölümü 2005 yılına kadar parça parça kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sonrası fabrikanın 2334. Sokak tarafına bakan kısmında yer alan yaklaşık 7 metre yüksekliğinde, 200 metre uzunluğundaki fabrika duvarı öylece bırakıldı. Yaklaşık 15 yıldan bu yana dayanaksız olarak duran duvarın bir an önce yıkılmasını isteyen vatandaşlar, her gün yüzlerce kişinin bu yolu kullandığını ve büyük korku yaşadıklarını dile getirdiler. Manisa’da son yaşanan depremlerle tedirginlikleri artan mahalleli yetkililere seslendi.

Ülkede yaşanan depremlerin endişelerini arttırdığını kaydeden Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, “Yeni Mahalle ve Yarhasanlar mahalleleri arasında yer alan 2334. Sokak devamında Cidersan’a ait 1970’li yıllardan bu yana çok eski bir bina olmasına rağmen halen daha duvarların 7 metre yükseklikte durması endişe veriyor. Bugünlerde depremlerin arttığı bir ülkedeyiz. Bu duvarlar çok büyük tehlike arz ediyor. Buradan geçen vatandaşlarımız bu tehlikeli geçiş noktasını kullanıyorlar. Bir an önce yetkililere sesleniyorum. Yetkililerimizden hem bu pis görüntüyü hem de tehlike arz eden bu duvarın kaldırılmasını bekliyoruz. Çok eski bir duvar. Üzerinde çatlakları mevcut. En ufak bir sallantıda yıkılacak bir durumdadır. 7 metre yükseklikte, 200 metre uzunluğunda, gerçekten tehlike arz eden bir konumda bulunmaktadır. Buradan çok yaya geçmektedir. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız mağdurdur” şeklinde konuştu.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak da bir mahalle sakininin başına bir şey gelmeden mağduriyetlerinin biran önce giderilmesini beklediklerini dile getirerek, “Burası benim vatandaşlarımın geçtiği bir yol. Ülkemiz deprem bölgesi olduğundan dolayı gerçekten de görüldüğü gibi bağımsız olarak 7 metre yükseklikteki duvardan düşecek olan tuğlalar bir vatandaşın kafasına düşmüş olsa bunun sorumlusu kimdir. Ben bunu yetkililere sormak istiyorum. Sadece Cider olarak değil, buranın büyükşehir olmasından dolayı gerçekten burası kirli bir görüntü içerisinde. Manisa’nın böyle olmaması lazım. Biz kendi adımıza bir şey istemiyoruz” dedi.



“Almanya Berlin Duvarı yıkıldı, bizim duvar hala yıkılmadı”

Vatandaşın bölgeden huzurlu geçebilmesi için duvarın yıkılmasını istediklerini kaydeden Alak, “Yarın depremde, rüzgarda, herhangi bir olayda tuğla düşse bunun sorumlusu kim olabilir. 1991 yılında bile Almanya Berlin Duvarı yıkıldı, bizim duvar halen daha yıkılmadı. Bunun yıkılmasını istiyoruz. Bir can gittikten sonra mı yıkılması gerekiyor. Bu işlerin birilerine bir şey olduktan sonra mı gündeme gelmesi gerekiyor. Önce bu duvarın yıkılması lazım. Almanya Berlin Duvarı yıkıldı, bizim duvar halen daha yıkılmadı” diye konuştu.

Barbaros Mahallesi sakinlerinden Şerif Uslu, “Bu duvar yıkılırsa biri ölür gider. 4050 senedir burası böyle. Söylemeye gerek yok, tehlike ortada. Duvar yıkıldı mı adam gitti” ifadelerini kullandı.

