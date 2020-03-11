Manisa FK garanti peşinde

MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aralık ayından itibaren sergilediği istikrarsız performansla zirveden inip lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Tarsus İdman Yurdu deplasmanına Play-Off'u erken garantilemek için çıkacak. Grupta halen 60 puanla 2'nci sırada bulunan Manisa ekibi, 17 puan gerisinde, 43 puanla 6'ncı sıradaki Tarsus'u yendiği takdirde bitime 6 hafta kala Play-Off biletini alacak. Samsunspor'un hata yapmasını kollayan Manisa FK, ligde direkt şampiyonluğu kaçırırsa da Play-Off maratonuna formda ve moralli girmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-03-11 13:35:49
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