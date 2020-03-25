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Korona virüsüne karşı traktörlü destek Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

İHA

Alaşehir Belediyesinin korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfektan çalışmalarına bazı üreticiler de belediyenin çağrısı üzerine traktörleriyle katılarak destek verdi.

Korona virüsüne karşı traktörlü destek Belediyenin dezenfekte çalışmalarına vatandaşlar traktörleriyle destek verdi

Alaşehir Belediyesinin korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfektan çalışmalarına bazı üreticiler de belediyenin çağrısı üzerine traktörleriyle katılarak destek verdi.
Alaşehir Belediyesi hazırlamış olduğu dezenfektanları, iş makineleriyle tüm şehri dezenfekte etti. Belediyenin iş makinelerine ilave olarak, 10 vatandaş da traktörlerine ilaç atma aparatlarını takıp gelerek destek verdi. Alaşehir’in tüm cadde ve sokaklarının yanı sıra, çöp bidonları, çocuk parkları, açık park alanları ve oturma grupları dezenfekte edildi.
Alaşehir Belediyesi iş makineleri ve vatandaşların verdiği destekle toplam 13 traktör ve 3 adet iş makinesiyle şehrin tamamı dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerine başlamadan önce, Alaşehir Belediyesi hopörlörlerinden, tüm vatandaşlar uyarılarak, balkonlarında bulunan yiyecek ve çamaşırların toplanması istendi. Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dezenfektanlar, belediye şantiyesinden iş makinelerine ve traktörlere yüklenerek, püskürtme yöntemiyle tüm şehir dezenfekte edildi.
Tüm uygulamaları adım adım takip eden, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün Alaşehirlilerle belediye el ele sloganıyla başladığımız korona virüs mücadelemizi, bizlere her zaman destek veren Alaşehirli vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza destek vermek için traktörleriyle belediyemize gelmeleri bizleri duygulandırdı. Bu milletin bu birlik ve beraberliği ile aşamayacağı engel yoktur. Vatandaşlarımızın davranışları bizleri çok duygulandırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çin’den başlayıp, tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de olumsuzluklara neden olan korona virüs salgını karşısında, belediye olarak gerekli önlemleri aldık, ancak, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu önlemlere eksiksiz olarak uymamız gerekir. Belediyemize ait araçlarımız ve traktörleriyle bizlere destek veren vatandaşlarımızın traktörleriyle korona virüs mücadelemizi yaptık. Bildiğiniz gibi korona rüs ile mücadele tedbirlerini daha önce almıştık. Çocuk oyun parklarında, kamu kurumlarında, askeriyemizde camilerimizde, garda dezenfeksiyonları tamamladık. Bu kapsamda bu günde tüm ilçemizin caddelerinde, parklarda dezenfekte yapmaya devam ediyoruz. Lütfen evde kalın. Alaşehirimiz dezenfekte olsun. Bu elim rahatsızlığı birlikte yeneceğiz, geç buluşalım, buluşmayalım, üzerimize düşen ne varsa yapalım. Hep beraber yapacağız, hep beraber başaracağız.” dedi.
Traktörlerine taral ilaç atma makinelerini takıp gelen vatandaşlar da, "Başkanımızdan haber geldi, traktörlere taralımızı taktık geldik. Yeter ki başkanımız istesin biz her zaman geliriz. Bu görev hepimizin" dedi.

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