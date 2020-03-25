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MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

İHA

Manisa MER Koleji, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde tüm öğrencilerini dijital ortamlarda buluşturarak ders anlatımları ve online sınavlarla eğitim kalitesinden taviz vermeden çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerin her biri günlük olarak aranarak, online bağlantılar kurularak birebir takip süreci gerçekleştiriliyor.

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Manisa MER Koleji, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde tüm öğrencilerini dijital ortamlarda buluşturarak ders anlatımları ve online sınavlarla eğitim kalitesinden taviz vermeden çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerin her biri günlük olarak aranarak, online bağlantılar kurularak birebir takip süreci gerçekleştiriliyor.
Tüm dünyayı sarsan ve Türkiye’de de görülen yeni tip korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesiyle birlikte MER (Modern Eğitimin Rotası) Koleji, uzaktan da olsa öğrencileriyle öğretmenlerini dijital programlarda buluşturmaya, online sınavlar yapmaya devam ediyor.

"Online bağlantılarla bire bir takip süreci"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "İlkokul kademesi 1., 2., 3. ve 4 sınıf öğrencilerimiz; Morpa Kampüs EBA dijital platformları üzerinden konu anlatımlarını dinleyerek ve ders tekrarları yaparak İşler Online sistemi üzerinden yapılan online deneme sınavı uygulamalarıyla tüm akademik gelişim süreçlerine devam ediyorlar. Ortaokul kademesi 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz; Dijitalim.com.tr Morpa Kampüs EBA dijital platformları üzerinden konu anlatımlarını dinleyerek ve ders tekrarları yaparak İşler Online sistemi üzerinden yapılan online deneme sınavı uygulamalarıyla tüm akademik gelişim süreçlerine devam ediyorlar. Lise kademesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz ise Emodi Yayınları üzerinden soru bankası ve çözümlerini, EBA üzerinden de konu anlatımlarını dinleyerek ve ders tekrarlarını yaparak yine İşler Online sistemi üzerinden yapılan online deneme sınavı uygulamalarıyla tüm akademik gelişim süreçlerine devam ediyorlar. Bunlara ilave olarak sınıf öğretmenlerimiz, koç öğretmenlerimiz ve rehberlik birimimiz tarafından günlük aramalar yapılıp öğrencilerimizle online bağlantılar kurularak birebir takip sürecini gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Süreç böyle devam ederse farklı çözümler oluşturacağız"
Korona virüs sebebiyle durumun böyle devam etmesi durumunda farklı çözümler oluşturacaklarını kaydeden Kanca şunları söyledi: "Uzaktan canlı eğitim ile öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebilecekleri online ders anlatımları, youtube platformu ve canlı bağlantılar ile akademik süreçlerimize devam edeceğiz. Eğitim açısından çocuklarımızın psikolojisini bozacak derecede endişelenecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Tüm Türkiye’yi kapsayan bu sorun tüm öğrencilerin ortak sorunudur ve sınava girecek olan öğrenciler sadece yüz yüze anlatılan derslerden sınava gireceklerdir. Her şey normale döndüğünde eksik konuları telafi derslerimiz, kamp programları ile hafta sonları da dahil olmak üzere yapılacaktır."

Velilere seslendi
Velilere de seslenen Kanca, "Çocuklara sürecin tatil değil tedbir olduğu anlatalım. Bu sürecin ne kadar süreceği belli olmadığı için öğretmenlerimizle diyaloğun gerekliliğini anlatalım. Bu süreçte en önce dikkat edilmesi gereken şey çocuğumuzun uyku düzeninin okula gidecekmiş gibi düzenli olmasıdır. Günlük belli bir plan doğrultusunda hareket etmek, çocuğun gelişimi ve sağlığı açısından daha faydalı olacaktır. İşte burada öğretmenlerimiz aracılığıyla sizlere gönderdiğimiz çalışma planlarına uyulmasını önemle rica ediyorum. Uzaktan eğitimle çocuklarımız okuldan kopmamış olacak, süreç normale döndüğünde uyum süreci daha da kolaylaşmış olacaktır. Bunun dışında uzaktan eğitim sırasında çocuklarımız için sessiz bir ortam, mümkünse masa, kalem, defter gibi eşyalar hazır bulundurulmalıdır. Evde kalma süreci aynı zamanda ailemiz ile birlikte etkinlik yapma, vakit geçirme ve çocuğumuzu dinleme anlama açısından bizler için fırsata çevrilebilir." dedi.

"Öğrencilerimizi çok özledik"
"Okullara geçici bir süre ara verildi ve sizleri çok özledik" diyerek öğrencilerine de seslenen Kanca açıklamasını şöyle tamamladı: "Sizlerin de okulunuza, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize olan özlemi dile getirdiğinizi duyar gibiyim. Peki okul ortamından uzak kalmamak için evde vaktinizi nasıl değerlendirebilirsiniz? Evinizde okul ortamındaki gibi hem öğretici hem de eğlendirici çalışmalar yapmalısınız. Öncelikle sizlere gönderilen ders çalışma programına özenle uymanızı rica ediyorum. Gününüzün belirli saatini ders çalışma ve soru çözümüne ayırmalısınız. Unutmayın ki bu bir tatil değil, sadece kısa bir ara. Peki daha sonra ne yapabilirsiniz? Ailenizle birlikte sevdiğiniz eğitici ve eğlendirici oyunları oynayabilirsiniz. İlgi duyduğunuz müzik, resim, el sanatları gibi etkinliklere zaman ayırabilirsiniz. Evde yapılabilecek spor türleri varsa araştırabilir, eğitici videolar izleyebilirsiniz. Her fırsatta sevdiğiniz bir kitabı okuyabilirsiniz. Böylelikle sizi mutlu edecek ve gelişiminize katkı sağlayacak şeyler yapmış olursunuz. Unutmayın bu süreç geçecek; fakat evde yaptığınız, size fayda sağlayan ve sizi mutlu eden her şey kalıcı olacak. O yüzden vaktinizi güzel değerlendirin. Sevgili öğrencilerim, MER Koleji olarak 'Eğitim her yerde' diyerek hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrar bir arada olana kadar sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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