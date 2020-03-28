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Manisa’da toplu ulaşıma kısıtlama

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerine UKOME kararıyla kısıtlama getirildi. Süreç sonuna kadar Manisa genelinde toplu taşıma faaliyetleri 07.3009.00 ve 16.3018.00 saatleri arasında yürütülecek.

Manisa’da toplu ulaşıma kısıtlama

Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerine UKOME kararıyla kısıtlama getirildi. Süreç sonuna kadar Manisa genelinde toplu taşıma faaliyetleri 07.3009.00 ve 16.3018.00 saatleri arasında yürütülecek.
UKOME Genel Kurulu ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi noktasında olağanüstü toplandı. Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla toplu taşıma hizmetlerinin düzenlenmesi, taşıma saatleri, taşıma şekli ve düzeninin mevcut düzene göre yeniden belirlenmesi görüşüldü. Konuyla ilgili UKOME'den yapılan açıklamada; "Korona virüs salgınından vatandaşlarımızın korunması, salgının ilimizdeki yayılımının engellenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde il, ilçe, ilçeler arası ve mahallelerde toplu taşıma hizmetlerinin süreç sonuna kadar 07.3009.00 ve 16.3018.00 saatleri arasında yürütülmesine, bu saatler dışında toplu taşıma hizmeti verilmemesine, yolculuk talebi olmayan mahallelerde sadece haftanın bir günü hizmet (ilçe halk pazarının olduğu gün) verilmesine, toplu taşıma araçlarında koltuk sayısının en fazla yarısı kadar yolcu alınmasına ve oturma düzeninin her koltukta 1 yolcu olarak şekilde yapılmasına, ayakta kesinlikle yolcu alınmamasına, ticari taksilerin ise şoförü dışında en fazla (2) kişi yolcu olarak şekilde hizmet yürütmelerine, oy birliği ile karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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