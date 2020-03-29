Bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Peyderpey ne demek? Peyderpey nasıl yazılır: Ayrı mı birleşik mi?

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, ablası, annesi ve babası yaralandı.

Kaza, Ankaraİzmir D300 karayolu Kemaliye yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Ümmet P. (42) yönetimindeki 20 ST 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada 14 yaşındaki İsmail Fikret P., olay yerinde hayatını kaybederken, babası Ümmet, annesi Kezban (37) ve ablası Sude P. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Sude P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Fikret P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.