Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem

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MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Göçeahmet Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 08.56´da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, Akhisar´ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar MANİSA, (DHA)

2020-03-29 09:33:10



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