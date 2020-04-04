Alaşehir'de bin TL'lik yardımlar, hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki 4 bin 602 vatandaşa, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan 1000 TL'lik yardım parası evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımlar, PTT şubelerinde yoğunluk oluşunca hak sahibi ailelere evlerinde ödenmeye başlandı. Alaşehir Kaymakamlığınca PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşturulan 19 ekip aracılığıyla dün başlayan çalışmalar, bugün ve yarın da sürecek.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Destek Programı kapsamında vatandaşlarımızın hesabına aktarılan 1000 TL'lik yardım paraları, bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan yardımları evlerine kadar ulaştırılacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın evde bulunmaları gerekmektedir. Sağlığımız için evde kalın diyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-04-04 11:06:46



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