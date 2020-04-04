Alaşehir'de bin TL'lik yardımlar, hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alaşehir'de bin TL'lik yardımlar, hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı

DHA

Alaşehir'de bin TL'lik yardımlar, hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı


Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki 4 bin 602 vatandaşa, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan 1000 TL'lik yardım parası evlerinde teslim edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımlar, PTT şubelerinde yoğunluk oluşunca hak sahibi ailelere evlerinde ödenmeye başlandı. Alaşehir Kaymakamlığınca PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşturulan 19 ekip aracılığıyla dün başlayan çalışmalar, bugün ve yarın da sürecek.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Destek Programı kapsamında vatandaşlarımızın hesabına aktarılan 1000 TL'lik yardım paraları, bugün itibarıyla ödenmeye başlandı. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan yardımları evlerine kadar ulaştırılacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın evde bulunmaları gerekmektedir. Sağlığımız için evde kalın diyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2020-04-04 11:06:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli Selendililer Derneğinden gıda kolisi desteği
YEREL HABERLER Salihli Selendililer Derneğinden gıda kolisi desteği
Selendi'de yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor
YEREL HABERLER Selendi'de yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor
Kurşunlu Kaplıcalarından sağlıkçılara ücretsiz hizmet
YEREL HABERLER Kurşunlu Kaplıcalarından sağlıkçılara ücretsiz hizmet
Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinden 2 bin aileye gıda yardımı
Alaşehir'de EİKP ödemeleri evlere teslim edildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de EİKP ödemeleri evlere teslim edildi
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri
Manisa´ya giriş çıkışlar gece yarısından itibaren yasaklandı
YEREL HABERLER Manisa´ya giriş çıkışlar gece yarısından itibaren ...
Manisa'ya giriş-çıkışlar durduruldu, belgesi olmayanlar geri döndürüldü Manisa'da 'Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri' genelgesi uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Manisa'ya giriş-çıkışlar durduruldu, belgesi ...
Korona virüs tedbirleri Akhisar’ın en işlek caddesini trafiğe kapattırdı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri Akhisar’ın en işlek caddesini ...
(Görüntülü) Sarıgöl pazar yerinde geniş güvenlik önlemi alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sarıgöl pazar yerinde geniş güvenlik ...
Başıboş atlar otomobilin üzerine çıktı, sürücü neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Başıboş atlar otomobilin üzerine çıktı, sürücü neye ...
Akhisar Dayanışması’na Çiftçilerden Büyük Destek Belediyenin başlattığı dayanışmaya Akhisarlı çiftçilerden büyük destek Belediyenin başlattığı dezenfekte seferberliğine çiftçiler destek verdi
YEREL HABERLER Akhisar Dayanışması’na Çiftçilerden Büyük ...
Manisa'da 14 günlük ev karantinasına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Manisa'da 14 günlük ev karantinasına uymayanlara ceza
Akhisar’da yardım almak isteyenler korona dinlemedi Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Akhisar’da yardım almak isteyenler korona ...
Turgutlu Belediyesinden pazar yerlerine el dezenfektanı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden pazar yerlerine el ...
Akhisar'da maske üretimine destek Akhisar'da hedef 100 bin maske üretimi
YEREL HABERLER Akhisar'da maske üretimine destek Akhisar'da hedef ...
Başkan Ergün, Alparslan Türkeş'i andı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Alparslan Türkeş'i andı
Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Manisa'da yardım paraları evlere teslim edilmeye ...
Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi sosyal mesafe çizgisi çekti
Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için ...
Salihli’de pazaryerlerine koronavirüs düzenlemesi
YEREL HABERLER Salihli’de pazaryerlerine koronavirüs düzenlemesi
Manisa FK'dan bin aileye destek
YEREL HABERLER Manisa FK'dan bin aileye destek
Şehzadeler Belediyesi sevgi yolları ve eczaneleri dezenfekte etti
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi sevgi yolları ve eczaneleri ...
Selendi’nin genç şefleri göreve başladı
YEREL HABERLER Selendi’nin genç şefleri göreve başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X