Kablo hırsızlarına sokağa çıkma yasağından ceza Kablo hırsızlığı yaparken yakalandılar, sokağa çıkma yasağından ceza yediler

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 20 ve 18 yaşında olan iki zanlıya korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı ihlalinden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Olay Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Seğirdim Mahallesinde meydana geldi. Türk Telekom’a ait bakır kabloları keserken suçüstü yakalanan E.G. (20) ve O.K. (18) jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan E.G. ve O.K. daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaşındaki E.G.’ye ve 18 yaşındaki O.K.’ye yasağı ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

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