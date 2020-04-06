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Sarıgöl’de üzüm üreticilerine koruyucu maske yapıldı

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda çalışmak zorunda kaldıkları için evde kalamayan üzüm üreticisi çiftçiler için koruyucu maske üretilmeye başlandı.

Sarıgöl’de üzüm üreticilerine koruyucu maske yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda çalışmak zorunda kaldıkları için evde kalamayan üzüm üreticisi çiftçiler için koruyucu maske üretilmeye başlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde korona virüs salgınından üzüm üreticilerini korumak amacıyla maske üretilmeye başlandı. Üzüm bağlarındaki işler nedeniyle evde kalamayan çiftçilerin salgından etkilenmemeleri amacıyla başlatılan girişimle 10 bin maske üretilmesi hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Korona virüs salgınından korunmak amaçlı olarak üzüm üreticilerimize dağıtılmak üzere Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğümüzden iki usta öğretici ve dört kursiyer üç günde 2 bin adet koruyucu yüz maskesi yaptılar. Hedefimiz 10 bin adeti tamamlamak. Korona virüs için her kesim elini taşına koymalıdır. Koruyucu maskelerin yapımı ve üzüm üreticilerine ulaşması çiftçiler arasında da memnuniyetle karşılandı" dedi.
Maskelerin gönüllülük esasına göre üretildiğini belirten Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, "İki usta öğreticimiz ve dört kursiyerimiz tarafından üç günde 2 bin adet koruyucu yüz maskesi yapıldı. Bizlere koruyucu yüz maskesi için 10 bin adet sipariş verildi. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllü olarak üretime başladılar" diye konuştu.

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