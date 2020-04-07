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Gördes'te banka ve ATM'lerde bir metre kuralı

İHA

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Gördes'te banka ve ATM'lerde 1 metre kuralı göz önünde bulundurularak, şeritler çizildi.

Gördes'te banka ve ATM'lerde bir metre kuralı

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Gördes'te banka ve ATM'lerde 1 metre kuralı göz önünde bulundurularak, şeritler çizildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde banka ve ATM önlerinde alınan korona virüs tedbirlerine vatandaşlar kısa sürede uyum sağladı. Gördes'te, banka giriş ve ATM önlerine birer metre aralıklar vatandaşların beklemesi için daire ve şeritler oluşturuldu. Vatandaşlar ilçedeki bankalara birer kişi olarak alınırken, sıraya giren vatandaşlar arasında da birer metrelik aralık bırakılıyor. Bu uygulamaların korona virüsü engellemek için hayati önem taşıdığını belirten ilçe sakinleri, ellerinden geldiği kadar kurallara özen gösterdikleri ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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