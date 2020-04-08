Gördes'te traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Dedebaşı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Çoban (69) 11 EE 060 plakalı traktörüyle tarlada çalışmaya gitti. Oğlu Orhan Çoban ile birlikte traktörle seyir halinde giden İbrahim Çoban idaresindeki traktör yol ayrımında şarampole devrildi. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede sürücü İbrahim Çoban’ın yaşamını yitirdiğini belirlenirken, traktörde yolcu olarak bulunan Orhan Çoban ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İbrahim Çoban'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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