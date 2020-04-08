Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay

İHA

Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının kişisel korunmasına yönelik adımlar Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de atılıyor. Yeni üretilen malzeme ve kameralı sistem ile doktorlar ve sağlık çalışanları video laringoskop ile artık hastalarla mesafeyi koruyarak daha rahat entübasyon yapabilecek.

Yerli üretim ve yerli yazılımla entübasyon daha kolay

Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının kişisel korunmasına yönelik adımlar Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de atılıyor. Yeni üretilen malzeme ve kameralı sistem ile doktorlar ve sağlık çalışanları video laringoskop ile artık hastalarla mesafeyi koruyarak daha rahat entübasyon yapabilecek.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Bilim Sanat Merkezi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan yazılım ve 3D yazıcı ile üretilen sistem sonrası video laringoskop ile entübasyon artık daha kolay uygulanacak.
Turgutlu Devlet Hastanesi ile Turgutlu Bilim Sanat Merkezinin ortaklaşa ürettiği fikir ile MCBÜ Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi yazılım mühendisliği öğrencileri ile geliştirilen sistem ile yazılım ve 3D yazıcı ile üretilen sistem sonrası video laringoskop ile entübasyon artık daha kolay uygulanacak.
Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Anestezi Uzmanı Doktor Banu Taylan, "Cihazımızı denedik ve 23 hastamızda uygulama yaptık. Hem kullanıma daha kolay hem enfeksiyon riski daha az hem de steril edilebilir malzemeler ile üretilmesi bu süreçte en önemli detaylardan biri. Bizim işimizi daha da kolaylaştırdı ve daha güvenli bir ortam hazırladı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Yazılımını ve 3D yazıcı ile malzemenin üretimin kendilerinin yaptığını ifade eden Turgutlu BİLSEM Müdürü Levent Uz, "Teknoloji fakültesi öğrencilerimiz ile yazılımımızı yaptık ve malzemeyi ürettik, takılan HD kamera ile rahat görüntülemeyi sağladı. Filamet malzemeden üretildiği için doğal bir madde ve temizliği kolay." ifadelerini kullandı.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun ise, "BİLSEM'e ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Pandemi bize bir çok şey öğretti. Bu hamle ile hasta ve sağlık çalışanının mesafesini koruyacağız. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta ...
Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla ...
Vali Deniz'den karantina sürecindeki vatandaşlara kitap hediyesi
YEREL HABERLER Vali Deniz'den karantina sürecindeki vatandaşlara ...
Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran paylaşım Sağlık-Sen Manisa Şubesinin sağlık çalışanlarının çocuklarının videolarından hazırladığı 'Evde kal' çağrısı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının çocuklarından duygulandıran ...
Yunusemreli tekvandocular 'uzaktan' antrenman yaptı
YEREL HABERLER Yunusemreli tekvandocular 'uzaktan' antrenman yaptı
Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
YEREL HABERLER Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
Selendi’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Selendi’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ...
Büyükşehirden personeline tam destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden personeline tam destek
MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor
YEREL HABERLER MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor
Başı tenekeye sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Başı tenekeye sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ...
Manisasporlu Cevdet'e 'Süper' talipler
YEREL HABERLER Manisasporlu Cevdet'e 'Süper' talipler
Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi açıkladı Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: “Biz krizi yöneteceğiz; krizin bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz, salgını birlikte yeneceğiz“
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi 6 maddelik acil önlem paketi ...
(Özel) ‘Aşık’ muhtardan mahalle sakinlerine korona konseri Elinde bağlaması ile sokak sokak dolaşan muhtar mahalle sakinlerine moral veriyor Muhtar Osman Erten: “8 bin nüfuslu mahallemdeki tüm yaşlı ve gençleri sosyal mesafeyi korumaları karşısında uyarıyorum”
YEREL HABERLER (Özel) ‘Aşık’ muhtardan mahalle sakinlerine korona ...
Gördes'te traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gördes'te traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa’daki ceza infaz kurumlarında korona virüs önlemleri artırıldı
YEREL HABERLER Manisa’daki ceza infaz kurumlarında korona virüs ...
Destek bakanlıktan üretim gençlerden Gençlik liderleri ile gönüllü gençler siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Destek bakanlıktan üretim gençlerden Gençlik ...
Manisa’da sosyal mesafe cezası 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Manisa’da sosyal mesafe cezası 3 kişiye 9 bin 450 ...
Akhisar Dayanışması ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor Akhisar halkının yardımları belediye tarafından dağıtılıyor
YEREL HABERLER Akhisar Dayanışması ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü ...
Gördes'te banka ve ATM'lerde bir metre kuralı
YEREL HABERLER Gördes'te banka ve ATM'lerde bir metre kuralı
MABEM uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere hizmet veriyor
YEREL HABERLER MABEM uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere hizmet ...
(Görüntülü) Minik Bilge yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minik Bilge yürekleri ısıttı
Manisa Valiliği denetimleri sıkı tutuyor
YEREL HABERLER Manisa Valiliği denetimleri sıkı tutuyor
Başkan Çelik'ten pazar yeri incelemesi
YEREL HABERLER Başkan Çelik'ten pazar yeri incelemesi
Minik Bilge yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Minik Bilge yürekleri ısıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X