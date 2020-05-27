Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kaçamadılar Manisa'da kısıtlama ihlaline 1 milyon 976 bin TL para cezası

Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 354 kişiye toplamda 1 milyon 976 bin 674 TL para cezası kesildi.

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde kolluk kuvvetleri tarafından 4 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 48 kişiye adli işlem, bin 306 kişiye de idari işlem uygulandı. Denetimlerde bin 354 kişiye toplamda 1 milyon 976 bin 674 TL para cezası uygulandı.

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