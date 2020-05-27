Turgutlu Belediyesi cami ve okul bahçelerini dezenfekte ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi cami ve okul bahçelerini dezenfekte ediyor

İHA

Turgutlu Belediyesi cami ve okul bahçelerini dezenfekte ediyor

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak camiler ve ibadetlerin yapılacağı okul bahçelerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise ekipler tarafından yürütülen dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.
Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan ve cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camiler ile avlu ve bahçelerde yeterli alan bulunmayan camilerin yerine ibadetlerin yapılacağı okul bahçelerinde Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise cami ve okul bahçelerinde ekiplerce sürdürülen dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.
Cami ve okul bahçelerinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları hakkında konuşan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerimiz cuma günü yeniden ibadete açılıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için camilerimize ve okul bahçelerimize gidecek olan vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı. Cuma gününe kadar ibadete açılacak olan cami ve okullarımızda dezenfekte çalışmalarını tamamlayacağız. Korona virüs salgınından kendimizi ve çevremizi korumak için camilerimiz ile okul bahçelerimizde maske kullanalım ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak ibadetlerimizi gerçekleştirmeyi unutmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre’de camiler ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de camiler ibadete açılıyor
Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha
YEREL HABERLER Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha
Manisalı Yiğit'e Fenerbahçe kancası
YEREL HABERLER Manisalı Yiğit'e Fenerbahçe kancası
Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı
YEREL HABERLER Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve ...
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Akhisar Belediyesi ibadete açılacak camileri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi ibadete açılacak camileri ...
(Özel) Görme engelliler için yola çıktılar, dünyada ilki başardılar Görme engelliler dünyayı el ve sesle keşfediyor
YEREL HABERLER (Özel) Görme engelliler için yola çıktılar, dünyada ...
Alaşehirliler balkonlarında spor yaptı
YEREL HABERLER Alaşehirliler balkonlarında spor yaptı
Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu
YEREL HABERLER Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan kaçamadılar Manisa'da kısıtlama ihlaline 1 milyon 976 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler cezadan ...
Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinin önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Evinin önünde bıçaklandı
YEREL HABERLER Evinin önünde bıçaklandı
Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza
YEREL HABERLER Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza
Aynı kişiye ait iki iş yerine düzenlenen saldırıda maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Aynı kişiye ait iki iş yerine düzenlenen saldırıda ...
Turgutlu’da iki dükkana saldırı
YEREL HABERLER Turgutlu’da iki dükkana saldırı
Manisa’da iki sokakta daha karantina sona erdi
YEREL HABERLER Manisa’da iki sokakta daha karantina sona erdi
Kula'da boş iş yerinde yangın
YEREL HABERLER Kula'da boş iş yerinde yangın
Manisa’da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalledeki karantina kaldırıldı
Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli oldu
YEREL HABERLER Şehzadeler’de cemaatle namaz kılınacak camiler belli ...
Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Yunusemreli sporcular Ramazan Bayramı’nı kutladı
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 ...
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 ...
İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı Cami imamı cemaati bayramda unutmadı
YEREL HABERLER İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı Cami imamı ...
Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ detayı Manisa Muradiye Camisi ve Külliyesi’nde gizlenen baykuş figürü görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X