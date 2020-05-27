Manisa’daki eğitim yatırımlarını görüştüler

Manisa il genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar, Vali Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda görüşüldü.
Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında Valilik Brifing Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgililer katıldı. Manisa genelinde okullarda yapılacak olan bakımonarım çalışmaları, yapımı devam eden okul inşaatlarının durumu ve olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarına ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, MANEP 2023 Projeleri kapsamında hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri ile Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
COVİD19 salgını sebebiyle 20192020 eğitimöğretim yılının erken sona erdiğini, yeni eğitimöğretim yılının Eylül ayında başlayacağını söyleyen Vali Deniz, bu süreçte eğitim alanındaki yatırım ve projeleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
Toplantıda, Manisa'nın deprem bölgesinde olduğunu belirten Vali Deniz, depreme karşı hazırlıklı olmak, depremin etkisini en asgari düzeye çekmek amacıyla okullarda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Eğitimde nicelikte yakalanan başarıyı nitelikle taçlandırmak istediklerini de belirten Vali Deniz, “Çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, bilgiye sahip ve sahip olduğu bilgiyi üretime dönüştürebilen çocuklar olarak yetiştirmek için çalışıyoruz.” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.