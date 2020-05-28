Salihli’de trafik kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir tırın, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankaraİzmir E96 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Kula istikametine giden Misbah B. yönetimindeki 63 HE 270 plakalı tır, aynı yönde seyreden İsmail Ö. idaresindeki 26 ABN 973 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada çarpan tır sürücüsü sıkışırken olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi.

Tır sürücü, sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılırken, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, hastaneye gitmeyi ise kabul etmedi.

Kaza sonrası E96 Karayoluna Ankara yönüne trafik tek şeritten sağlanırken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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