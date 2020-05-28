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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saruhanlı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

İHA

Saruhanlı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, birden fazla sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından yataklı bölümü ve poliklinik hizmetleri geçici olarak durdurulan Saruhanlı Devlet Hastanesi 29 Mayıs Cuma gününden itibaren yeniden hasta kabulüne başlayacak.
Manisa Valiliği Saruhanlı Devlet Hastanesinde yeniden hasta kabulüne başlanacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saruhanlı Devlet Hastanesi personelinde Covid19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile 23 Mayıs 2020 tarihi itibariyle hastane polikliniklerinde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Saruhanlı Devlet Hastanesinde, 29 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) göre yeniden sağlık hizmeti verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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