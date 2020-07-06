Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız" (2)

<br>BAKAN PAKDEMİRLİ´DEN ÇANAKKALE´DEKİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA<br>TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangınla ilgili, Manisa Spil Dağı Milli Park ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. <br>Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürümüz yangın bölgesine intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Yangın, 14.50 saatlerinde gibi gözüküyor. Gelibolu ilçesi Pazarlı köyünde çıkmış. Saat 15.00 itibariyle de yangına müdahale edilmiş durumda. Yangına şu anda 20 helikopter müdahale ediyor. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. 2 tane ambifik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediliyor. Ben de gelişmeleri yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli Manisa´da programını tamamlamadan helikopterle yangın bölgesine hareket etti.Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Cemil SEVAL<br>2020-07-06 18:30:38<br>

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