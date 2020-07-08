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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ve gazi ailelerine 1 TL'ye 10 günlük kaplıca tatili Salihli Belediye meclisi 10 maddeyi karara bağladı

İHA

Salihli Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 10 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Mecliste, şehitlerin anne, baba, eş ve çocukları ile gazilerin eş ve çocukları, sembolik olarak günlük ödeyecekleri 1 lira karşılığında, kaplıcalarda 10 gün konaklayabilmeleri teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Şehit ve gazi ailelerine 1 TL'ye 10 günlük kaplıca tatili Salihli Belediye meclisi 10 maddeyi karara bağladı

Salihli Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 10 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Mecliste, şehitlerin anne, baba, eş ve çocukları ile gazilerin eş ve çocukları, sembolik olarak günlük ödeyecekleri 1 lira karşılığında, kaplıcalarda 10 gün konaklayabilmeleri teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “AK Parti Meclis Üyemiz Mehmet Uyğun’un annesinin vefatından büyük üzüntü duydum. Merhumeye Allah’tan rahmet, Meclis Üyemize baş sağlığı diliyorum” dedi. Başkan Kayda, İYİ Parti’den istifa eden Belediye meclis üyesi Ufuk Erdöl’ün mecliste bağımsız üye olarak görev yapacağını belirterek, alınacak olan kararların Salihli için hayırlı olmasını diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında dile getirdiği korona vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek rehavete kapılmama uyarısında bulunan Başkan Kayda, “Salihli’mizde alınan tedbirler sonucunda vaka sayıları azalmaya başladı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte açılan düğün salonları, restoranlar, kahvehaneler ile toplu kullanılan alanlarda kendi önlemlerimizi alalım. Sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşmak için mutlaka maske takalım, sosyal mesafeye, temizliğe ve hijyene dikkat edelim” dedi.
Salihli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle kapatılan iş yerlerinden alınacak kira bedellerinin belirlenmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, Mülkiyeti belediyeye ait olan 6 iş yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi, CHP’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet hizmet aracı satın alınması talebi de oy birliği ile karara bağlandı.

Şehit ve gazi ailelerine 1 TL'ye 10 günlük kaplıca tatili
Salihli’de ikamet eden şehit aileleri ve gazilerin, belediyenin işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarında konaklamalarına ilişkin talep ise oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, şehitlerin anne, baba, eş ve çocukları ile gazilerin eş ve çocukları, sembolik olarak günlük ödeyecekleri 1 lira karşılığında, kaplıcalarda 10 gün konaklayabilecekler.
Öte yandan toplantıda Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215 (8910 parseller ile 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 nolu adalar, Durasıllı Mahallesi 4320 nolu parsel, Kırveli Mahallesi 2767 ada 10 nolu parselin imar plan değişiklik talepleri ile Salihli İlçe merkezine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notlarının incelenmesi talebi İmar Komisyonuna havale edildi.

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