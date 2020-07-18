Bakan Kasapoğlu memleketi Kula'daki yatırımları inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu memleketi Kula'daki yatırımları inceledi

DHA

Bakan Kasapoğlu memleketi Kula'daki yatırımları inceledi


Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şehit Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram için düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra, memleketi Kula'daki yatırımları yerinde inceledi. Beraberindeki heyet ile birlikte yatırımları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan spor kompleksinin 2 hafta içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit olan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram için Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından beraberindeki heyetle birlikte memleketi Kula'ya gelen Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla ilçede yapılan yatırımları yerinde inceledi.
İlçe şehitliği önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Tabduk Emre Caddesi üzerinde yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin inşaatını inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından 'Kula'da Değerli Zamanlar' projesinde yer alan gençler ile bir araya geldi. Burada gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Kula'daki spor yatırımları ile spor faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Sporun önemine değinen Bakan Kasapoğlu, programa eşlik eden milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı gençlerle tanıştırarak, Onbaşı'nın başarılarından örnek verdi.
Memleketi Kula'da gençler ile bir araya gelmenin her zaman bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kula'da yürüttüğümüz 'Değerli Zamanlar' projesi kapsamında istek ve aşkla bu programa katıldınız. Siz gençlerimiz için yeni çalışmalarımız var. Sanatla, sporla, kültürle ve bilimle ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Çünkü biz sizlerin yarınlara çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmanızı istiyoruz. Mesela bakın burada başarılı bir sporcu arkadaşımız Ayşe Begüm Onbaşı var. Biliyorsunuz uluslararası anlamda çok başarılı bir sporcumuz. Sizlerin de sevdiğiniz branşta kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Onun için biliyorsunuz her türlü imkanı bugüne kadar sunduğumuz gibi bundan sonra da sunacağız. Gençlerimizin spor sevgisine katkı sağlayacak Gençlik Merkezi inşaatımız başladı, en kısa sürede de bitecek. Bittikten sonra da sizler orada hem spor aktivitesi hem de kendinizi geliştireceğiniz çalışmaları yapacaksınız. İnşallah Kula'mız ve siz değerli gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin spor alanındaki ilgisi, bu alandaki motivasyonu bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz spor kompleksimiz de tamamlanmak üzere. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve bir çok aktiviteyi yapacağınız spor kompleksimiz de inşallah 2 hafta içerisinde sizlerle buluşacak. Yüzme bilmeyen ve öğrenmek isteyen herkese, orada yüzme öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.
'ŞEHİTLERİMİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'
Şehitlerin emanetlerini daha yükseklere taşımak için çalışacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "İnşallah el ele vereceğiz, yine bu güzel birlik beraberlik tablosuyla ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Ülkemizin her alanda mücadelesi var. Ekonomide, sanayide, güvenlikte ciddi mücadelelerimiz var. Bu sabah şehidimiz özel hareket polisi Onur Ramazan Bayram'ı Alaşehir ilçesinde toprağa verdik. Ondan önce İzmir'de sporcu olan bir kardeşimizi ebediyete yolcu ettik. Şehitlerimiz ile onların emaneti ile inşallah bu emaneti daha yükseklere taşıyarak, şehitlerimize layık olmuş olacağız." diye konuştu. 
Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti de yaptı. Esnafı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na esnaf taarfından Kula leblebisi ve helva ikram edildi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra yapımında sona yaklaşılan spor kompleksi inşaatını inceledi. Yaklaşık 2 hafta süre zarfında hzmete açılacak olan bölgenin en büyük spor kompleksi inşaatının yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kompleksin tamamlanıp hizmete açılması ile Kula'ya spor branşında büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Daha sonra ışıklandırma ve iyileştirme çalışmaları yapılan Jeopark Sentetik Çim Sahası'nı da inceleyen Bakan Kasapoğlu, burada spor yapan gençler ile sohbet edip, futbol oynadı. Bakan Kasapoğlu'nun Kula'daki programı, buradaki incelemelerin ardından son buldu. 
Bakan Kasağoğlu'nun Kula'daki programına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, spor kulüpleri başkanları, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-07-18 00:21:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kayda, Bakan Kasapoğlu’na Salihli’nin taleplerini iletti
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Bakan Kasapoğlu’na Salihli’nin ...
Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula’daki yatırımları inceledi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Bölgenin en büyük spor kompleksi 2 hafta içerisinde hizmete açılacak” “Şehitlerimize layık olmaya çalışacağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, memleketi Kula’daki yatırımları ...
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Alaşehir'in gururu oldu
YEREL HABERLER Alaşehir'in gururu oldu
Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi
Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven’den Muradiye Camiinde inceleme
YEREL HABERLER Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven’den Muradiye Camiinde ...
Gölmarmara'da 'Prestij Cadde' çalışması başladı
YEREL HABERLER Gölmarmara'da 'Prestij Cadde' çalışması başladı
Kağıt toplayıcılarına pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcılarına pandemi uyarısı
Manisa FK rövanş peşinde
YEREL HABERLER Manisa FK rövanş peşinde
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında ilk imzalar atıldı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında ilk ...
Manisa şehidini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Manisa şehidini son yolculuğuna uğurladı
Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı Van şehidi memleketi Manisa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi Şehit olan polis memuru Onur Bayram Ramazan’ın naaşını Bakan Kasapoğlu omuzladı
YEREL HABERLER Manisa, bir hafta içinde ikinci şehidini uğurladı Van ...
Akhisarspor final gibi son maçta
YEREL HABERLER Akhisarspor final gibi son maçta
Başkan Aktan da Manisa FK’nın kampına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Aktan da Manisa FK’nın kampına katıldı
Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu Kula'da toplandı
YEREL HABERLER Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu Kula'da ...
Hayırseverden eğitime büyük destek MCBÜ Demirci Meslek Yüksekokulunun ek bina temel atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Hayırseverden eğitime büyük destek MCBÜ Demirci ...
Manisa CBÜ’den 15 Temmuz paneli
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’den 15 Temmuz paneli
Başkan Çerçi: “Bu millet mazluma umuttur”
YEREL HABERLER Başkan Çerçi: “Bu millet mazluma umuttur”
Başkan Çerçi’den Kızılay’ın kampanyasına destek
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den Kızılay’ın kampanyasına destek
MABEM Başarısını bir kez daha kanıtladı
YEREL HABERLER MABEM Başarısını bir kez daha kanıtladı
Manisa’da 319 yatırım projesi uygulanıyor
YEREL HABERLER Manisa’da 319 yatırım projesi uygulanıyor
İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması ...
Yunusemre’de 9 branşta spor çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de 9 branşta spor çalışmaları devam ediyor
Başkan Akın, Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın, Turgutlulu Fenerbahçe ve Galatasaray ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X