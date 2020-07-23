Motosiklet yayaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir motosiklet, karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanırken, motosikletten savrulan sürücü de kafasını refüje çarparak ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 Ra 9496 plakalı motosikleti ile İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Hüseyin Gacar (50), karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Kübra Coruk’a (23) çarptı. Kazada yaya Kübra Coruk yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kafasını orta refüje çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tetkikleri yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kula Devlet Hastanesinde tedavisi süren Kübra Coruk’un ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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