Salihli'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 aylık takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren planlı çalışmada 141 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram skunk, 112 adet sentetik hap, 31 adet ecstasy, 9 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 79 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi. Operasyonla C.A, K.D, Ü.Ç, S.K, İ.H.Y ve A.S gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-07-28 16:17:59
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