Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışması sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Hande NAYMAN / AHMETLİ (Manisa), (DHA)-
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Hande NAYMAN
2020-08-01 12:52:48
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