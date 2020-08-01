Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (3)

TEKRAR BAŞLADI
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan aralıksız sürüyor.Doğan ÇİZMECİ / AHMETLİ (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Doğan ÇİZMECİ
2020-08-01 17:42:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.