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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmetli'deki yangında söndürme çalışmaları sürüyor (4)

DHA

Ahmetli'deki yangında söndürme çalışmaları sürüyor (4)


VALİLİKTEN AÇIKLAMA 
Manisa Valiliği, Ahmetli'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanma olayının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) oluşturulan Kriz Masası'nın yangının söndürülmesi ile bölgede yaşayan vatandaşların zarar görmemesi amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Manisa'ın Ahmetli ilçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkisinde 31 Temmuz'da, saat 17.20 sıralarında orman yangını meydana gelmiştir. Yangınla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, 1 Ağustos'ta, saat 17.00'de Kriz Masası oluşturularak, yangına ilişkin gerekli tedbirler alınmış, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanmıştır. Hacıköseler Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları anında başlatılmıştır. Hacıköseler, Baktırlı ve Bahçecik Mahalleleri'nde ikamet eden vatandaşlarımız ile besi hayvanları, yangın sebebiyle 1 Ağustos'ta saat 20.00 itibariyle tahliye edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, Hacıköseler Mahallesi'nde 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk binanın yandığı tespit edilmiştir. Yangın sebebiyle vatandaşlarımızda can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Ayrıca tahliye sağlanması sonucu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir" denildi.
Açıklamada yangına, orman işletme ve belediyeler ile Karayolları'na ait 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı ve 13 su tankı ile müdahale edildiği de bildirildi.Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-08-02 16:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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