Pompalı tüfekle eşini ağır yaralayıp, intihar etti



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, eşi Necla T.'yi (76) pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Halil T. (79), ardından çenesinin altına dayadığı silahı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gökkaya Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk ve 3 torun sahibi çifti Halil T., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Necla T.'ye pompalı tüfeğiyle ateş etti. Halil T., ardından aynı silahı çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Halil T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık durumu ağır olan Necla T. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Halil T.'nin cansız bedeni de jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-08-04 16:16:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.