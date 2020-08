Vali Karadeniz korona virüs tedbirlerini denetledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korona virüs tedbirleri kapsamında Şehzadeler ilçesinde çarşı esnafını ve vatandaşları denetledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin ikincisini gerçekleştirdi. Şehzadeler ilçesinde çarşı esnafı ve vatandaşları maske, sosyal mesafe kuralları konusunda denetleyen Vali Karadeniz, vatandaşları ve esnafı tedbirlere uyması konusunda uyardı. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karadeniz, “Hem iş yerlerinde hem de vatandaşlarımızın kendilerinin alması gereken tedbirleri yerinde denetledik. Amacımız bu konuda insanların bilinçlenmesini sağlayarak virüsün yayılmasının önüne geçmek. Vaka sayısını en aza indirerek okulların açıldığı döneme minimum sayıda girmek olacak” dedi.

Ortak kullanım alanları sonrası vatandaşların el ve yüz temizliğine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Karadeniz, “Vaka şuradaymış, buradaymış tartışmaları bizim için çözüm değil. Bizim için çözüm, her an bize bulaşabilir bu yüzden iş ortamında, arkadaş ortamında, akraba ziyaretlerinde her an bunun bize bulaşabileceğini düşünerek hijyen ve maske kurallarına uymamız lazım. Ortak kullanılan malzemelerin, herkesin dokunduğu mekanlara dokunan insanların elini yüzüne ellemeden önce mutlaka yıkaması, dezenfekte etmesi gerekiyor. Çünkü bu tip malzemelerden de hastalığın bulaştığını biliyoruz. Biz tedbirli olursak Manisa bu konuda başarıyı yakalayacaktır” diye konuştu.

Denetime Vali Karadeniz’in yanı sıra Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kurum amirleri katıldı.

