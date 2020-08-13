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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirilirken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcıları olarak tabir edilen şahıslara yönelik planlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 3 ayrı şahıstan 38 gram esrar maddesi, 6 gram metamfetamin, 1 gram tütünle karışık bonzai, 4 kök kenevir, 7 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 adet elektronik hassas terazi ile 35 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen küçük kilitli poşet ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda yakalanan R.E ve Y.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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