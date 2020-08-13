Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 aylık planlı çalışmanın ardından sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 38 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 1 gram tütünle karışık bonzai, 4 kök kenevir, uyuşturucu madde alımında kullanılan 7 aparat, 1 elektronik hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 35 küçük kilitli poşet ele geçirildi. R.E ve Y.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-08-13 16:10:55



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