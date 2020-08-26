Alaşehir Kongresi’nin 101. yılı kutlandı Düzenlenen etkinlik kapsamında Alaşehir'in yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşen Şencan da ziyaret edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir Kongresi’nin 101. yılı kutlandı Düzenlenen etkinlik kapsamında Alaşehir'in yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşen Şencan da ziyaret edildi

İHA

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok büyük katkısı olan Alaşehir Kongresi'nin 101. yılı Alaşehir Belediyesince organize edilen ve Karşıyaka Parkı'nda düzenlenen 'Alaşehirli Bir Gurur Abidesi Fatma Ruhiye Hanım ve Kurtuluş Savaşı' Konferansı ile kutlandı. Konferans öncesinde ilçenin yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşe Şencan evinde ziyaret edildi.

Alaşehir Kongresi’nin 101. yılı kutlandı Düzenlenen etkinlik kapsamında Alaşehir'in yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşen Şencan da ziyaret edildi

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok büyük katkısı olan Alaşehir Kongresi’nin 101. yılı Alaşehir Belediyesince organize edilen ve Karşıyaka Parkı’nda düzenlenen 'Alaşehirli Bir Gurur Abidesi Fatma Ruhiye Hanım ve Kurtuluş Savaşı' Konferansı ile kutlandı. Konferans öncesinde ilçenin yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşe Şencan evinde ziyaret edildi.
Alaşehir Kongresinin 101. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Karşıyaka Parkı’nda düzenlenen 'Alaşehirli Bir Gurur Abidesi Fatma Ruhiye Hanım ve Kurtuluş Savaşı' Konferansına konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Berber katıldı. Alaşehirlilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta, vatandaşlar korona virüs salgını kurallarına uyarak, konferansı izledi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Berber, Kurtuluş Savaşında Alaşehir Kongresinın önemini ve Alaşehirli bir gurur abidesi Fatma Ruhiye Hanım hakkında bilgiler vererek, "Alaşehir Kongresi demokratikleşme açısından da çok önemlidir" dedi.

"Kuvayi Milliye ruhunun temsilcileriyiz"
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise gerçekleştirdiği konuşmasında, Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı sırasında toplanan Alaşehir Kongresi’nin savaşın kazanılmasında büyük katkısı olduğunu söyledi. Başkan Öküzcüoğlu, "Kefensiz yatan ecdatlarımızın torunları olarak, Kuvayi Milliye ruhunun temsilcileriyiz. Alaşehir Kongresi yerel bir kongredir. Balıkesir Kongresi’nden sonra alınan kararların pekiştirilmesinde önemli bir kongre. Yerel bir kongre olmasına rağmen bölgedeki Kuvayi Milliye direnişlerine bölge bölge olan direnişleri bir araya getirip millileştirmiş bir kongre. Burada yaptığımız direniş ve o direnişlerin milli birlik halini alması batıda Yunan'a karşı yapılan bu savunma bu memleketin öyle kolay kolay anlamayacağını göstermiştir. Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkmamız doğuya da moral oldu orada, Erzurum ve Sivas Kongrelerine öncülük etti, onlara şevk verdi diyebiliriz. Ege’nin kadını da erkeği de efedir" dedi.

Yaşayan canlı tarihi ziyaret ettiler
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Berber ile beraber konferans öncesinde Alaşehir'in Yenice Mahallesi'nde oturan ve yaşayan tarih olarak bilinen 4 çocuk, 8 torun sahibi asker eşi 107 yaşındaki Ayşe Şencan’ı evinde ziyaret etti. Ayşe Şencan, Atatürk’ü, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’ı gördüğünü belirterek, "Nerede o eski günler, devenin yürüyüşü bile değişti. Eskiden develer arka arkaya giderdi, şimdi develer yan yana yürüyor. Atatürk Dumlupınar’dan trenle Alaşehir’e geldi. Biz sıraya dizildik, Atatürk’ü bekliyorduk. Atatürk bizi başımızdan okşadı. O zaman İstasyonda bulunan hükümet konağının balkonuna çıktı, fesi kaldırdı, şapkayı giydi" dedi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise "Ayşe Sencan Teyzemizi evinde ziyaret ettik. Canlı tarih, Allah başımızdan eksik etmesin. Büyükler bizim baş tacımız biz onların tecrübelerinden dersler çıkartıyoruz. Alaşehir’le ilgili güzel bilgiler verdin, teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK, Hakan Barış'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Manisa FK, Hakan Barış'ı kadrosuna kattı
Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
YEREL HABERLER Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
Alaşehir'e iki orman şefi atandı
YEREL HABERLER Alaşehir'e iki orman şefi atandı
SMA hastası Rümeysa bebek iyileşmek için yardım bekliyor Fabrika işçisi baba Gürsel Boztaş: "Kızımın hayati riskinin ortadan kalkması için gen tedavisi şart"
YEREL HABERLER SMA hastası Rümeysa bebek iyileşmek için yardım ...
Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı   
YEREL HABERLER Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı   
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü
Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Engellilerden Vali Karadeniz’e ziyaret
YEREL HABERLER Engellilerden Vali Karadeniz’e ziyaret
Yunus Emre Millet Çarşısı Spor Salonu açılıyor
YEREL HABERLER Yunus Emre Millet Çarşısı Spor Salonu açılıyor
Manisa’da otluk alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Manisa’da otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Atatürk Evi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Atatürk Evi protokolü imzalandı
Turgutlu Belediyespor’da teknik kadro tamamlandı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’da teknik kadro tamamlandı
Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
'Manisa Prime' projesinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER 'Manisa Prime' projesinde sona yaklaşıldı
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Klimasan 'TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı Europe Middle East Africa (EMEA) Operasyonlar Üst Direktörü Alper Erol, "İhracattaki stratejik payımızla ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Klimasan 'TSE Covid 19 Güvenli Üretim Belgesi' ...
Manisaspor lige bileniyor
YEREL HABERLER Manisaspor lige bileniyor
Jeopark Kula Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları Başkan Yılmaz: “Hedeflerimizde başarılı olduğumuzu daha önce gösterdik, yine başaracağız”
YEREL HABERLER Jeopark Kula Belediyespor'da yeni sezon ...
Manisa FK'da Ali Çamdalı gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Ali Çamdalı gitti
Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandı
YEREL HABERLER Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken ...
5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı- Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur ...
5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER 5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur ...
Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X