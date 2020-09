Manisalı çiftçiye yılda 10 milyon TL ek gelir Manisa'da inşaatı devam eden Sarma Barajı tamamlandığında 8 mahalle modern sulama ile tanışacak

Manisa'da 9 bin 50 dekar araziye can suyu sağlayacak Sarma Barajı’nın yüzde 65’i tamamlandı. Temelden yüksekliği 47.5 metre olan barajın hizmete girdiğinde Manisalı üreticilere yılda ortalama 10 milyon TL ek gelir sağlaması bekleniyor.

Şehzadeler kenti Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı’nda adım adım sona yaklaşılıyor. 9 bin 50 dekar verimli araziye can suyu verecek barajın yüzde 65’i tamamlandı. Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajda şu ana kadar gövde sıyırma kazıları, dolusavak ve dipsavak kazıları, plinth betonu, kondüvi betonarme imalatları ile enjeksiyon imalatları ve rölakasyon yolu tamamlandı. Ön yüzü beton kaplama dolgu tipinde projelendirilen barajın gövde dolgusu işlemlerine ise devam ediliyor. Sarma Barajı’nın gövdesi için 723 bin metreküp dolgu yapılacağı öğrenildi. Gövde yüksekliği temelden 47.5 metre olacak Sarma Barajı’nda 1 milyon 850 bin metreküp su tutulacak.



“Hem çiftçi hem Türkiye kazanacak”

Bir an önce inşaatı tamamlayarak Manisalı üreticilerin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Proje tamamlandığında 8 mahallemizi basınçlı borulu sulama ile tanıştıracağız. Üretim maliyetleri düşecek, tarlalardaki verim artacak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

Manisa Sarma Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandığında 2020 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 10 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Proje 450 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

