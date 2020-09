Su tulumbası hırsızlarına ilginç not

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde hayırsever İslam Yaşar, vatandaşların su içmesi için kuyunun üzerine yaptırdığı su tulumbasının her defasında çalınması üzerine çareyi not bırakmakta buldu. Bugüne kadar 20 tulumbanın çalındığını belirten Yaşar, levhaya yazdığı, `Paraya ihtiyacın varsa gel bizden al. Yeter ki çalma´ notuyla hırsıza çağrıda bulundu.

Kırkağaç'ın Kayadibi Mahallesi orta yol mevkiine hayırsever İslam Yaşar´ın vatandaşların su içmesi için su kuyusunun üzerine yaptırdığı tulumbalar, her defasında hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlık olaylarından bıkan Yaşar, çareyi not bırakmakta buldu. Su tulumbasının yanına diktiği levhaya, 'Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma' şeklinde yazı yazıp, numarasını bıraktı.

Bugüne kadar 20 su tulumbasının çalındığını belirten İslam Yaşar, "Tulumbamızı inşa ettik, yol kenarından gelip geçenler kullansın, hayvanlar su içsin diye. Bıktık çalınmasından. Bir mesaj bırakmak için bu yazıyı düşündük, yazdık. Paraya ihtiyacı varsa gelsin, bizden alsın. Yeter ki çalmasın. Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz. Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız. Bunun yenisi 170 lira. Çalıp bunu 20 lira 30 liraya hurdaya veriyor. İnsanlara ve hayvanlara herkese zararı olmuş oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN

2020-09-10 10:46:42



