Manisa'da tüfekli üzüm nöbeti



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da çiftçiler, kuruması için düz alanlara serdikleri dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümlerini, hırsızlara ve yabani hayvanlara karşı korumak için tüfekle geceleri nöbet tutmaya başladı.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm hasadı ile birlikte Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Bin bir zahmet ve emekle yetiştirilerek hasadına başlanılan üzümler, tarlalarda belirlenen düz alanlara serilerek güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde rengarenk görüntüler oluşturan üzümler, yaklaşık 2 hafta serili bir şekilde yerde kalıyor. Üreticiler, binlerce lira değerindeki kuru üzümleri hırsızlara ve yabani hayvanlara karşı korumak için sabaha kadar tüfekle nöbet tutmaya başladı.

Elindeki tüfeğiyle Şehzadeler ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki bağındaki üzümlerinin başında nöbet tutan Kamil Şimşek, "Şu an üzümleri kaldırmaya geldik. Hasadını yaptığımız üzümler kuruduğu için yavaş yavaş kaldırmaya başladık. Daha sonra ise fabrikaya gönderiyoruz. Geceleri de hırsızlığı önlemek adına elimizde tüfeğimizle geziyoruz. Uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü hasat zamanı hırsızlık olayları oluyor. O yüzden etrafı dolaşarak güveni sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çamköy Mahallesi'ndeki bir diğer üretici Halil Başkentli, 1 senelik emeklerinin kayıp olmasını istemediklerini için tüfekle nöbet tuttuklarını belirterek, "Bu sezon başlangıç olarak doğuşlar fena değildi. Ondan sonra mayıs ayında 40 derecelik sıcaklar olduğu için özellikle Amerikan çubuklarında silkme oldu. Yine de Allah'a çok şükür verimlerimizden memnunuz. Rekolte geçen seneye göre biraz daha düşük olmasına rağmen fiyatlardan dolayı bu sezondan umutluyuz diye bilirim. Üzüm kesme bittikten sonra üzümler kuruduğu zaman saat 18.00'den 01.00'e kadar üzüm kaldırmaya devam ediyoruz. Ondan Sonrada üzümle alakalı bazı hırsızlık olayları olduğu için saat 01.00'den sonra da nöbet tutmaya devam ediyoruz. Mecburen önlem alıyoruz. Çünkü bir sene boyunca emek verdiğimiz bir mahsulü kayıp olmasını istemiyoruz. O yüzden son dakikaya kadar başında durmak zorundayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-09-11 08:16:47



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