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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li İskenderoğlu Yunusemre’nin projelerini çok beğendi

İHA

AK Parti’li İskenderoğlu Yunusemre’nin projelerini çok beğendi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi, Ege Bölgesi Koordinatörü, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu ağırladı. Yunusemre’nin prestij projeleri olan Yunus Emre Kültür Parkı ve Yunus Emre Millet Çarşısı’nı gezen İskenderoğlu, projelere hayran kalırken; Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi, Ege Bölgesi Koordinatörü, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yunusemre’nin Manisa’ya değer katan projeleri Yunus Emre Kültür Parkı ve Yunus Emre Millet Çarşısı’nı gezen Jülide İskenderoğlu, projeler hakkında Başkan Çerçi’den bilgi aldı. Belediye Başkanı Çerçi’nin yalnızca Ege Bölgesine değil Türkiye’ye örnek projeler ürettiğini dile getiren İskenderoğlu, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.

Projelere hayran kaldı
Projelere hayran kalan AK Parti Ege Bölge Koordinatörü İskenderoğlu, “Başkanımız ön görü sahibi başarılı bir başkan. Hayata geçirdiği projeler kentin ihtiyacına cevap veren güzel projeler. Gezdiğimiz kültür parkı ve millet çarşısı da bunların en güzel örneklerinden. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Öncelik kentin ihtiyaçları
“Yunusemre’de yaşayan herkesin mutluluğu bizim için önemli” diyen Belediye Başkanı Çerçi ise, proje üretirken önceliklerinin kentin ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. İskenderoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi günün anısına tablo hediye etti.
Ziyarette AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Şule Uygur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

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