Manisa FK kalbiyle oynayacak



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Çorum FK deplasmanındaki galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, bu hafta cumartesi günü Kocaelispor'u ağırlayacakları maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Ligde şampiyonluğu 2 yıldır Play-Off'ta kaçıran siyah-beyazlılarda Özbalta, "Bu hafta rakibimiz Kocaelispor. Fikstür zor gibi görünebilir ama Manisa FK her maçta kendi oyununu oynayacak. Her maçta oyunu domine eden takım olacak. Kocaelispor da kazanmak isteyecek, onlar da şampiyonluğun ciddi adaylarından. Manisalı futbolseverler sahada kararlı, inançlı bir takım göreceklerdir. O anlamda bizim bir hayalimiz var. Kalbimizi ve ruhumuzu cumartesi günü sahaya vereceğiz. Cumartesi günkü maçtan sonra da 34 haftada kalbimizi ve ruhumuzu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü herkese verebilirim. Bu takım hedefine ulaşacak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-09-24 15:00:49



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