TFF 3. Lig: Somaspor: 1 - Gölcükspor: 0

Misli.com TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta karşılaşmasında Somaspor, evinde Gölcükspor'u 10 mağlup etti.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Burak Akdağ xx, Şaban Karaderili xx, Ali Çakır xx
Somaspor: Tunay xx, Melih xx, Oğuzhan xxx, Muhammed xx, Nurettin xx (Burak dk. 90 ?), Onur xx, Eren xx (Uğurcan dk. 72 xxx), Hakan xx (Yasin dk. 90 ?) Enes xx, Özcan xx (Ali Akkuş dk. 67 xx), Umut xx (Kadir dk. 90 ?)
Gölcükspor: Gökhan xx, Miranxx, Veli xx, Kadirhan xx (Errad dk. 81 ?), Oğuzhan xx (Adem dk. 70 x), Furkan xx (Barış Şafak dk. 61 x), Batuhan x (Tayfun dk. 81 ?), Barış x (Furkan Yiğit dk. 61 x) Ali Mert xx, Enes x, Berkan x
Gol: Uğur Can (dk. 88) (Somaspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Umut, Uğur, Tunay (Somaspor), Kadirhan, Furkan (Gölcükspor)
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