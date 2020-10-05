Turgutluspor'a gurbetçi takviye

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona 3´te 3 yaparak başlayıp liderlik koltuğunu ele geçiren Turgutluspor, transferin son gününde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da forma giyen, daha önce Fransa Genç Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu Samed Hakan Kılıç'ı renklerine bağladı. Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında Başkan Taner Kestaneci'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 24 yaşındaki Samed Hakan, kendisini 2+1 yıllığına Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Sezona çok iyi başladıklarını söyleyen Başkan Taner Kestaneci, en iyi kadroyu oluşturmak için son ana kadar yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "Samed Hakan kardeşimiz artık Turgutluspor formasını terletecek. Kendisine güveniyoruz. Takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Turgutluspor'a geldiği için son derece mutlu olduğunu dile getiren genç orta saha oyuncusu, Turgutlu'nun başarısı için elinden gelen mücadeleyi vereceğini ve sezonu başarıyla bitireceklerine inandığını belirtti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-10-05 14:07:47



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