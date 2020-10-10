Tasmasından tuttukları köpeği, motosikletin arkasından koşturdular

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da motosikletli iki genç, tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği, kilometrelerce motosikletin arkasından koşturdu. Köpeğin oldukça zorlandığı görülürken çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

Turgutlu ilçesinde iki genç, tasmasından tuttuğu pitbull cinsi köpeği kilometrelerce motosikletin arkasında koşturdu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, olaya tepki gösterdi. Kervan Yolu'nda bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, hareket halindeki motosiklete yetişmeye çalışan köpeğin, oldukça zorlandığı görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-10 11:29:13



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