İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında asayiş toplantısı

Manisa'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında il genel asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, il genelinde gerçekleştirilen asayiş çalışmaları değerlendirildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.