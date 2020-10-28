Yaşlı adam zeytin bahçesinde ölü bulundu



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, zeytin bahçesine giden Osman Demir (78), oğlu tarafından tarlada ölü bulundu. Aile hekiminin incelemesinin ardından ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, 17.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Söğütdere Mahallesi'nde yaşandı. Kendilerine ait zeytin bahçesinin yakınında çalışan Muammer Demir, babası Osman Demir'in otomobilini gördü. Babasının kalp rahatsızlığı olduğunu bildiği için bahçeye giden Demir, Osman Demir'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Osman Demir'in hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın kesin ölüm nedeni belirlenemezken durum aile hekimliğine bildirildi. Aile hekimi tarafından yapılan muayene sonucunda da Demir'in ölümüyle ilgili kanaat oluşturacak bulguya rastlanamayınca, Osman Demir'in ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-10-28 22:51:28



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